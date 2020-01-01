الحرارة توالي ارتفاعها والجو صحو بشكل عام

الإثنين, 13 نيسان 2020 الساعة 12:37 | شؤون محلية, أخبار محلية

الحرارة توالي ارتفاعها والجو صحو بشكل عام

جهينة نيوز:

توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح حول معدلاتها مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقّعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها، اليوم، أن يكون الجو صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة خلال ساعات النهار ويحذر ليلاً من تشكل الضباب على المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل ويكون الجو صحواً بشكل عام وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…

الاثنين الثلاثاء الأربعاء

دمشق 22/ 9 24/ 11 25/ 12

القنيطرة 18/ 7 20/ 9 21/ 10

درعا 22/ 9 24/ 11 25/ 12

السويداء 19/ 8 21/ 10 22/ 11

حمص 21/ 10 23/ 12 24/ 13

حماة 22/ 10 24/ 12 25/ 13

الحسكة 23/ 7 25/ 9 26/ 10

اللاذقية 22/ 13 24/ 15 23/ 15

طرطوس 22/ 15 24/ 17 23/ 17

حلب 24/ 10 26/ 12 27/ 13

إدلب 23/ 10 25/ 12 26/ 13

دير الزور 27/ 13 29/ 15 30/ 16

الرقة 26/ 11 28/ 13 29/ 14


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