خلال 72 ساعة.. العدوان على اليمن ينفذ 12 زحفاً و100 غارة جوية

جهينة نيوز:

أعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، عن أن قوى العدوان السعودي ـ الأمريكي شنت أكثر من 12 زحفاً وأكثر من 100 غارة جوية شنتها طائرات العدوان خلال الـ72ساعة الماضية، وذلك رغم إعلانها وقف اطلاق النار.

وقال العميد يحي سريع المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، إن غارات طيران العدوان طالت عدد من المحافظات، وتركزت بشكل أكبر على محافظتي مأرب والجوف.

تصريح المتحدث باسم القوات المسلحة أعقب تغريدة للناطق باسم الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام أشار فيها إلى أن جملة من الغارات والزحوفات شنتها قوى العدوان رغم إعلانها وقف اطلاق النار، لافتاً إلى أنّ وقف إطلاق النار أعلن لمجرد التدليس وخداع العالم فقط، مستنكراً في الوقت عينه انسياق مجلس الأمن وراء الخداع الذي يمارسه تحالف العدوان، واستمراره في اتخاذ المواقف الرمادية التي تشجع تحالف العدوان على مواصلة عدوانه وحصاره للشعب اليمني.

ميدانياً، كسرت قوات الجيش واللجان الشعبية، مساء الاحد، زحفاً لمرتزقة العدوان في جبهة قانية بالبيضاء استمر لساعات موقعين خسائر في صفوف المرتزقة.