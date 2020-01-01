بعد الاتفاق التاريخي.. "برنت" يرتفع81% عن الجلسة السابقة

الإثنين, 13 نيسان 2020 الساعة 10:52 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

بعد الاتفاق التاريخي..

جهينة نيوز:

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الإثنين، عقب اتفاق "أوبك" وشركائها على خفض "تاريخي" للإنتاج، وسط أزمة تفشي فيروس كورونا في العالم.

وبحلول الساعة 08:36 بتوقيت موسكو، جرى تداول مزيج "برنت" عند مستوى 32.68 دولاراً للبرميل، بارتفاع نسبته 3.81% عن جلسة الإغلاق السابقة، في حين صعد المزيج الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 3.78% إلى 23.62 دولاراً للبرميل.

وأعلنت دول مجموعة "أوبك+"، بقيادة روسيا والسعودية، مساء الأحد، عن "أكبر خفض للإنتاج في التاريخ"، على أمل أن يسهم ذلك في رفع سعر النفط وسط تفشي وباء كوفيد-19.

ووفقاً للاتفاق، تقوم مجموعة دول نفطية بخفض إنتاجها ابتداء من أيار المقبل بنحو 10 ملايين برميل في اليوم، على أن تقلص هذه التخفيضات حتى نيسان 2022.

وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في مكالمة هاتفية على "الأهمية الكبرى" للاتفاق، ورحبت كندا كذلك به، معتبرة أن الخفض المرتقب للإنتاج "خبر جيد".


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