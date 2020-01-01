جهينة نيوز:

سعودي ينتقد "مشروع نيوم" ويصفه بإرهاب الدولة

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة عدّة لمواطن سعودي يعترض فيه على التهجير القسري من منزله في منطقة نيوم الواقعة على البحر الأحمر.

وقال عبد الرحيم أحمد محمود من أهالي منطقة خريبة في منطقة نيوم الواقعة على البحر الأحمر بشمال غرب السعودية، وهو المشروع الذي أطلقه "ولي العهد السعودي" محمد بن سلمان.

وأضاف: في المرحلة الأولى "من مشروع نيوم" بدأت عملية التهجير القسري للاهالي من منازلهم ومنطقتهم، بينما الآهالي جميعاً يرفضلون الترحيل، لكن للأسف فإن الأسلوب الذي استخدمته الدولة يمكننا أن نسميه إرهاب دولة.

وتابع: كل من يرفض الترحيل أو يقول أنا أريد البقاء في منطقتي ولا أريد التعويض عن ذلك بالمال، يتم اعتقاله، مشيراً إلى أنّ المشروع يرتكز على تهجير الأهالي من المنطقة واستقطاب مواطنين بدلاً عنهم بينهم يهود.

وفي مقاطع أخرى نشرتها مواقع التواصل الاجتماعي، شدد على أنه ينشر هذه المقاطع ويعلم تبعات ذلك، لكنّه يريد أن يبرز احتجاجه ضد الإجراء الحكومي، ولم يستبعد أن يؤدي به نشر المقاطع إلى السجن والإعدام.

وفي مقطع آخر، انتقد رجال الدين على صمتهم لما يجري في السعودية، داعياً إياهم إلى العمل بتعاليم الدين، مؤكداً أنّ الوضع لو استمر على ما هو عليه في الوقت الراهن فسيتم استباحة كل شيء وسيتم تغيير الدين الى دين آخر.

الجدير بالذكر أنّ ابن سلمان روّج لـ"مشروع نيوم" في بداية تسلمه لمنصب ولاية العهد، وأكد أن مدينة نيوم ستكون المدينة النموذجية في السعودية.