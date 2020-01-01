رئيس الإكوادور يخفض مرتّبه ومرتبات وزرائه بسبب

جهينة نيوز:

خفض رئيس الإكوادور، لينين مورينو، مرتبه ومرتبات أعضاء حكومته بنسبة 50% ضمن إجراءات أخرى أعلنها لمعالجة جائحة كوفيد-19 التي وجهت ضربة قوية لاقتصاد البلاد.

وكتب مورينو على "تويتر": أجريت خفضاً بنسبة 50 % من الدخل الشهري للرئيس ونائب الرئيس والوزراء ونواب الوزراء.

وستؤثر تخفيضات الرواتب أيضاً على مسؤولي الدولة، ومن بينهم نواب البرلمان الذين انتقدوا بشدة خطط مورينو لزيادة الضرائب لتعزيز خزانة الدولة وسط الجائحة.

وأظهرت بيانات رسمية، أمس الأحد، وجود 7466 حالة إصابة بكورونا و333 حالة وفاة، ومن المعتقد أن 384 شخصاً توفوا بسبب الفيروس، لكن لم يتم تأكيد هذه الحالات لأنه لم تجر لها اختبارات.