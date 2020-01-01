بايدن يهاجم إدارة ترامب: أخطاؤكم في مواجهة كورونا

جهينة نيوز:

قال نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، إن أخطاء إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب، قادت الولايات المتحدة الأمريكية إلى نتائج كارثية.

جاء ذلك تعليقا على تعامل إدارة ترامب، مع أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وكتب بايدن، المرشح الديمقراطي المحتمل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة: "في الوقت الذي نستعد فيه لرفع إجراءات الإغلاق عن البلاد، يجب علينا أن نتذكر أن ما تعلمناه من هذه الأزمة".

وأضاف، على "تويتر"، اليوم الأحد: "تعلمنا من أزمة كورونا أن إدارة ترامب فشلت في التخطيط والإعداد، وامتد ذلك إلى تقييم الأزمة والتعامل مع هذا الخطر الذي هدد الأمة الأمريكية".

وتابع: "كل ذلك قادنا لنتائج كارثية"، مضيفا: "يجب ألا نكرر هذه الأخطاء".

واتخذت العديد من دول العالم إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، إلى نحو مليون و800 ألف مصاب، بينهم أكثر من 110 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 412 ألف شخص.