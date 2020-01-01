كورونا ... تركيا الاصابات تتجاوز الـ 56 الف اصابة و انخفاض للحالات الجديدة في ايران

جهينة نيوز:

سجلت تركيا 4789 اصابة جديدة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات المسجلة حتى الآن الى 56,956 اصابة فيما اعلنت السلطات التركية عن وفاة 97 مريض مصاب بكوفيد-19 ليرتفع عدد الوفيات الى 1198 ضحية في حين أن عدد المتعافين من المرض بلغ 3446 ليبقى 52,312 حالة قيد الرعاية الصحية بينهم 1665 حالة خطيرة و شديدة.

و يذكر ان ترتيب تركيا بعدد الحالات المسجلة هو التاسع عالمياً حيث تسبقها كل من الولايات المتحدة و اسبانيا و ايطاليا و فرنسا و المانيا و بريطانيا و الصين و ايران مع الاخذ بعين الاعتبار ان ايران مسجلة الثامنة عالمياً في حين أن عدد المصابين قيد الرعاية الصحية 23318 حالة و ذلك بعد ان سجلت 4474 حالة وفاة و 43,894 حالة شفاء.

و يشار الى ان ايران سجلت انخفاض جديد بعدد الاصابات الجديدة حيث سجلت اليوم 1657 اصابة ليرتفع عدد الحالات المثبتة الى 71,686 اصابة و سجلت ايضاً خلال الـ 24 ساعة الماضية 117 حالة وفاة ليرتفع عدد الضحايا الى 4474 ضحية و يذكر ان عدد الاصابات الجديدة في ايران يوم امس 1837 اصابة حيث يستمر في ايران معدل انخفاض الاصابات الجديد منذ اكثر من اسبوع.