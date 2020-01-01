كورونا ... تركيا الاصابات تتجاوز الـ 56 الف اصابة و انخفاض للحالات الجديدة في ايران

الإثنين, 13 نيسان 2020 الساعة 00:47 | منوعات, صحة

كورونا ... تركيا الاصابات تتجاوز الـ 56 الف اصابة و انخفاض للحالات الجديدة في ايران

جهينة نيوز:

سجلت تركيا 4789 اصابة جديدة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات المسجلة حتى الآن الى 56,956 اصابة فيما اعلنت السلطات التركية عن وفاة 97 مريض مصاب بكوفيد-19 ليرتفع عدد الوفيات الى 1198 ضحية في حين أن عدد المتعافين من المرض بلغ 3446 ليبقى 52,312 حالة قيد الرعاية الصحية بينهم 1665 حالة خطيرة و شديدة.

و يذكر ان ترتيب تركيا بعدد الحالات المسجلة هو التاسع عالمياً حيث تسبقها كل من الولايات المتحدة و اسبانيا و ايطاليا و فرنسا و المانيا و بريطانيا و الصين و ايران مع الاخذ بعين الاعتبار ان ايران مسجلة الثامنة عالمياً في حين أن عدد المصابين قيد الرعاية الصحية 23318 حالة و ذلك بعد ان سجلت 4474 حالة وفاة و 43,894 حالة شفاء.

و يشار الى ان ايران سجلت انخفاض جديد بعدد الاصابات الجديدة حيث سجلت اليوم 1657 اصابة ليرتفع عدد الحالات المثبتة الى 71,686 اصابة و سجلت ايضاً خلال الـ 24 ساعة الماضية 117 حالة وفاة ليرتفع عدد الضحايا الى 4474 ضحية و يذكر ان عدد الاصابات الجديدة في ايران يوم امس 1837 اصابة حيث يستمر في ايران معدل انخفاض الاصابات الجديد منذ اكثر من اسبوع.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا