الكرملين: الملك سلمان والرئيسان بوتين وترامب يؤيدون اتفاق أوبك+ لخفض إنتاج النفط.

جهينة نيوز:

أعرب قادة كل من روسيا و الولايات المتحدة الأمريكية و المملكة العربية السعودية عن تأييدهم لإتفاق أوبك+ لخفض إنتاج النفط .

و أعلن الكرملين في بيان ان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أجرى ، اليوم الأحد، محادثة هاتفية ثلاثية مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ، مؤكداً أن الزعماء الثلاثة ، "أيدوا الاتفاقات التي تم التوصل إليها ضمن مجموعة أوبك+ للحد من إنتاج النفط على مراحل وبشكل طوعي، بهدف إرساء الاستقرار في الأسواق العالمية وضمان صمود الاقتصاد العالمي ".وأضاف البيان أن بوتين والملك سلمان وترامب اتفقوا خلال المكالمة على الاستمرار في الاتصالات بينهم.

وتوصلت دول مجموعة "أوبك+" إلى اتفاق وصف بـ"التاريخي"، حيث أجمعت على خفض إنتاج النفط بواقع 9.7 مليون برميل يوميا، في أكبر تخفيض على مدى التاريخ.