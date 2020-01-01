أبراج الاثنين 13 نيسان مع سمر عمران

جهينة-خاص:

مولود 13-4: شخص مرح وحيوي ونادراً مانراه حزيناً ويدخل البهجة في قلوب الموجودين وملفت للنظر يمكنه القيام بأكثر من عمل في آن معاً.. لايعرف التعب ولايشكو اعصابه متوترة ومخاوفه كثيرة إنسان متطور ولايحب القيود ويهوى القراءة والاطلاع.. لديه طاقة وذكاء وأحياناً متقل بونافذ الصبر..

هذا العام انفراجات نفسية وقفزة نوعية وظروف متنوعة وتجارب تحمل طريقاً مفتوحاً لمشروع ما.. عدم الخطأ من جديد بحق الشريك... في النصف الثاني من السنة هناك تغييرات.. قد تمر ببعض المشكلات لذلك عليك بالصبر واستغلال أي فرصة.. سنة فيها صرف وأفكار.. وأنت من الأسماء التي ستكون ظاهرة أي هناك شهرة.

الحمل:

نهار متعب كثيراً ولايمكن أن تبقى في مكان واحد ولاسيما في ساعات الليل حيث ينتقل القمر إلى برج الجدي.. ربما تعيش تجربة مهمة تصل من خلالها إلى نجومية ونجاح ويجب أن تكون في عملك وقد تظهر مسألة طارئة تمتحن طاقاتك.. هناك قصة يجب أن تكون فيها مرناً وتغطي عن أحدهم وربما فرصة عمل تبحث عنها.. المهم هناك عمل كثير بانتظارك..

الثور:

يوم جيد ومتميز بالحركة المثمرة والسفر والاتصالات وتشارك بجلسات حوار وجرأة غير مسبقة بالدفاع عن حقوقها لاتتردد لان نهارك يحمل أفكار جديدة تحقق أهداقك وتظهر بنتيجة.. يوم للحركة والتواصل والبيع والشراءا إذا كان هناك إمكانية.

الجوزاء:

ترتفع المعنويات وتناقش أمراً مالياً يتعلق بفاتورة أو قرض.. يوم لايخلو من مصاريف طارئة وتوظيفات مالية وقد تعيد بناء ماتهدم ويوم مناسب للتدقيق والأمور الإدراية وجرب الاستفهام لأنّ هناك فوايتر وربما هناك أمر استفشاء..

السرطان:

تعاني معاكسات وتوتر بالأجواء وقد تجد نفسك في مشكلة بالصدفة.. ركز على الشراكة وفتش عن قواسم مشتركة وجرّب التعاون مع الطرف الآخر ليتحمل المسوؤليات معك كي لاتدفع ثمن صدقك.. يوم غير مرتاح ويحمل ضغوطاً على صعيد الشراكة. لذلك حافظ على هدوءك ولاتغضب.

الأسد:

يجب أن تعرف كيف تستفيد من الفرصة اليوم.. شعارك العمل اليوم فيه عمل الكثير حاول النجاح وربما هناك حلفاء والخطأ ليس صدفة بل نتيجة الجهد غير العادي .. دع زمام الأمور بكل رضا بين يديك وتحمل الروتين ولا مانع من الانتباه إى صحتك واحتمال التنقل من مكان إلى آخر.

العذراء:

تتوضح الرؤية وتتحمس لاتخاذ قرار.. فترة ممتازة لاتخاذ خطوة جريئة ورئيسة واليوم أنت الأقوى .. تبتسم من الصباح ولن تخاف من التغيير بانتظارك مصالحة وأخبار حلوة ويوم للجلسات الرومانسية وأخبار أو اهتمام بأحد الأولاد.

الميزان:

مشكلات وضغوطات عائلية وشخصية فخصص وقتاً للعائلة ولاتتهور وقد تضطر إلى دفع مبلغاً من المال لشريك أو عائلة .. لاتنتقد الأحبة ولا ترفض الأفكار الجديدة ربما تجد حلاً لم يخطر على بالك من قبل.

العقرب:

من الصباح تتبرع بتقديم الحجج والبراهين وتيرتك لن تهدأ وتيرة نشاط وتلتقي بشخص وتفرح بانفراج مسألة ما .. فترة مصالحة وتقار بوحلول لاقف متفرجاً ربما الشخص الذي لفت انتباهك مقابلة وحسم موضوع دقيق وتنجز مشروع معقد.. وضّح ماتريد وعنوان نهارك زيارات واتصالات وربما شراء ربما موبايل أوتصليح سيارة.. حركة ونشاط اليوم.

القوس:

ربما هناك قصة تتعلق بحركة المال وتستعيد كامل نشاطك وفترة مميزة لاختيار خطوات مالية قد تدفع مبلغاً من المال وربما هناك معاملات وقد تتبرع بحل مسألة مالية مستعصية.. اليوم الربح والتكريم لك.

الجدي:

مر يومان مرهقان ومواهبك على المحك.. اليوم القمر في برجك لذلك بإمكانك مراجعة الأمور والتدقيق بها.. اليوم مطمئن والبسمة لاتفارقك نشيط ومشرق وشعبية وتدخل بمنطق جديد اليوم.

الدلو:

تهدأ وتيرك قليلاً فترة فارغة من الحظوظ .. لاتجازف وانتبه من تأخير أوراقك أو تلغي بعض المواعيد وحاذر من خيبة الأمل والتقصير يكون من الآخرين .. جاهز للانطلاق في مشورع جديد لكن هناك ظلم وستضغط على أعصابك وتخالف القوانين.. اليوم فيه ظلم وحزن لك.

الحوت:

متفائل وتعرف كيف تخلق جواً لك وللآخرين والأصدقاء يلتفون حولك ودعوات وعزائم ومعارف جديدة تعوّض عن خسارة سابقة.. يوم جيد لطلب أمنية وتتحقق.. ربما تجد حلاً للخلافات السابقة لم يخطر على بالك.