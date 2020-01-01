جامعة الحواش.. تطلق مبادرة إنسانية للمساندة في التصدي لفيروس كورونا

جهينة- خاص:

أطلقت جامعة "الحواش" الخاصة (HPU) قبل أيام مبادرة إنسانية تعدّ الأولى من نوعها في سورية تحت اسم (الوادي 300)، بهدف مساندة الدولة والمواطنين في التصدي لفيروس كورونا المستجد والحدّ من انتشاره، ضمن منطقة وادي النضارة ومحيطه في الريف الغربي لمحافظة حمص.

وأكد مدير الأنشطة وبرامج الدعم في الجامعة ناجي درويش في حديث خاص لـ"جهينة نيوز" أن المبادرة تتضمن حملة تتألف من فريق تطوعي قوامه 300 شخص موزّعين على ثلاثة فرق وُضع تحت خدمتها 10 سيارات، لكل فريق مهمة محددة يعمل من خلالها على تحقيق الأهداف التي وضعتها الجامعة، حيث يقوم الفريق التوعوي بمهمة توعية المجتمع المحلي حول فيروس كورونا، ووسائل الوقاية منه، والحدّ من انتشاره، كما يقوم فريق التحري والإسعاف بمهمة التحري عن وجود إصابات أو أشخاص مشتبه بإصابتهم لإسعافهم إلى المشفى الجامعي بالحواش، أما فريق الدعم اللوجستي فمهمته إيصال مواد التعقيم والكمامات الطبية إلى جميع المنازل في المناطق المستهدفة، إضافة إلى السلل الغذائية والأدوية إلى الأسر التي اضطر معيلوها للمكوث في المنزل وللأشخاص الذين قد يصابون بالمرض، كما يقوم الفريق نفسه بإيصال مواد التعقيم، والكمامات الطبية إلى أفراد الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي العاملة في تلك المناطق، بالتعاون مع الجهات المختصة.

وأشار درويش إلى أن الكلفة التقديرية للحملة هي مئة مليون ليرة، قدمتها جامعة الحواش والدكتور أمجد أيوب صاحب الفكرة وأحد مؤسسي الجامعة، حيث سيتم توزيع 200 ألف كمامة طبية و50 ألف عبوة معقم كحولي وأكثر من20 ألف سلة غذائية على أكثر من 80 قرية تشمل مناطق وادي النضارة، وتلكلخ، وشين، والقصير، وضهر القيصر.

يُذكر أن جامعة الحواش تأسست عام 2008 وتضم اختصاصات (الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، التجميل، الهندسة، الحقوق، اللغات)، وتعدّ من أوائل المؤسسات الخاصة التي تُعنى بالأعمال الخيرية والإنسانية، وقد لاقت حملاتها صدى كبيراً، خصوصاً في المناطق التي تتواجد فيها تلك الشرائح المعنية والمستهدفة.