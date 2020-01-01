ترامب: اتفاق أوبك+ صفقة كبيرة للجمبع

جهينة نيوز:

قال الرئيس الأمريكي أن اتفاق أوبك+ حصل بفضل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وملك السعودية سلمان بن عبد العزيز معتبرا الاتفاق صفقة كبيرة ستوفر مئات آلاف الوظائف لعمال النفط الأمريكيين.

وقال ترامب في تغريدة نشرها اليوم الأحد في أعقاب محادثات هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعاهل السعودي الملك سلمان: "أكملنا صفقة نفطية كبيرة مع أوبك+... سيوفر هذا مئات الآلاف من الوظائف في قطاع الطاقة في الولايات المتحدة".

ووجه ترامب شكره للرئيس بوتين والملك سلمان على جهودهما في التوصل للاتفاق، وأضاف: "أود أن أشكر وأهنئ الرئيس الروسي بوتين، والعاهل السعودي الملك سلمان. لقد تحدثت معهما للتو من المكتب البيضاوي. إنها صفقة عظيمة للجميع!".

توصلت منظمة أوبك وروسيا ودولا أخرى منتجة للنفط إلى اتفاق لاخفض الإنتاج بشكل قياسي يمثل حوالي 10 في المئة من الإمدادات العالمية لدعم أسعار النفط وسط تفشي فيروس كورونا بعد التوصل لحل وسط مع المكسيك

عبر تويتر: «اتفاق أوبك+» سيوفر مئات الآلاف من وظائف الطاقة بـ أميركا، أشكر الرئيس الروسي #بوتين والعاهل السعودي الملك #سلمان