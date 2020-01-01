صنعاء: تحالف العدوان السعودي يصعد بأكثر من 12 زحفا و100 غارة خلال 3 أيام

جهينة نيوز:

أعلنت حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، أن قوات تحالف العدوان السعودي شنت خلال الـ3 أيام الماضية عدة هجمات في مختلف الجبهات، وأكثر من 100 غارة جوية على عدد من المحافظات.

وقال المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع عبر "تويتر" اليوم الأحد: "أكثر من 12 زحفا، وأكثر من 100 غارة جوية شنتها طائرات العدوان خلال الـ72 ساعة الماضية على عدد من المحافظات معظمها على محافظتي مأرب والجوف".

وأضاف أن طيران تحالف العدوان الذي تقوده السعودية شن 12 غارة جوية خلال الساعات الـ6 الماضية، استهدفت 5 منها منطقتي خب والشعف بمحافظة الجوف، وطالت 7 أخرى مديرية صرواح بمحافظة مأرب.

وأكد أن قوات "أنصار الله" تمكنت من التصدي "لزحف واسع من قبل التحالف باتجاه منطقة رشاحة في البقع قبالة نجران استمر من الصباح حتى ظهر الأحد دون تحقيق أي تقدم".

وأشار إلى أن الحوثيين كبدوا قوات التحالف "خسائر فادحة في الأرواح والعتاد" حيث سقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف عناصر التحالف و"بينهم سعوديون".

وكان "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، قد أعلن هدنة لمدة أسبوعين قابلة للتجديد، بدءا من الخميس الـ9 من أبريل الجاري.