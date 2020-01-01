اتفاق أوبك+ على أكبر خفض للإنتاج عند 9.7 مليون برميل يوميا

جهينة نيوز

اتفقت منظمة أوبك وروسيا ودولا أخرى منتجة للنفط اليوم الأحد على خفض الإنتاج بشكل قياسي يمثل حوالي 10 في المئة من الإمدادات العالمية لدعم أسعار النفط وسط تفشي فيروس كورونا بعد التوصل لحل وسط مع المكسيك

و نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة أن الدول المشاركة في المحادثات، تغلبت على الخلاف مع المكسيك وأقرت أكبر خفض لإنتاج النفط يبلغ نحو 10% من العرض العالمي.

وأوضحت مصادر الوكالة أن مجموعة "أوبك+" اتفقت على خفض الإنتاج بمعدل 9.7 مليون برميل يوميا في مايو ويونيو.

وقال وزير النقط الكويتي خالد الفاضل عبر حسابه الرسمي في "تويتر" مساء اليوم، نعلن الآن عن إتمام الاتفاق التاريخي على خفض الإنتاج بما يقارب 10 ملايين برميل من النفط يوميا من أعضاء أوبك+ ابتداء من الأول من مايو 2020".