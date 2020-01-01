الإصابات الشديدة والحرجة بمرض "كوفيد-19" في هوبي أقل من 100 و الصين تستعد لافتتاح المدارس

جهينة نيوز:

انخفض عدد الحالات الشديدة والحرجة بين المرضى المصابين بمرض فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"، إلى أقل من 100 في مقاطعة هوبي بوسط الصين، المنطقة الأكثر تضررا من تفشي المرض، حتى يوم الجمعة.

و نقلت وكالة شينخوا عن لجنة الصحة المحلية في مقاطعة هوبي اليوم (السبت) قولها: إن من بين الـ320 مريضا الذين يتلقون العلاج في المستشفى، مازالت حالة 51 منهم شديدة و44 حالتهم حرجة. وخرج 28 مريضا من المستشفى بعد شفائهم.

ولم يتم الإبلاغ عن تسجيل حالات إصابة مؤكدة جديدة في المقاطعة يوم الجمعة، ولكن تم تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة، اثنتان منها في مدينة ووهان، حاضرة المقاطعة والمركز السابق لتفشي المرض في الصين.

وذكرت اللجنة أن هوبي سجلت حتى يوم الجمعة 673 مريضا بدون أعراض يخضعون للمراقبة الطبية، وذلك بعد استبعاد 19 حالة بينما تم الابلاغ عن 17 مريضا جديدا.

وقال خبراء طبيون إن علاج الحالات الشديدة والحرجة مازال صعبا.

وقال يوان يو فنغ نائب رئيس مستشفى ليشنشان في ووهان، التي تعالج بشكل رئيسي مرضى الحالات الشديدة، إن "معظم المرضى الذين تعتبر حالتهم شديدة (في مستشفيات ووهان) تحولت نتيجة اختبار الحمض النووي الخاصة بهم إلى سلبية، ولهذا لم تعد هناك حاجة للعلاج المضاد للفيروس".

و في سياق متصل قال لي يي المتحدث باسم لجنة التعليم ببلدية بكين اليوم (الأحد)، إن المدارس الثانوية في بكين ستستأنف فصولها الدراسية بداية من 27 أبريل، لمن سيخضعون لامتحان القبول الجامعي الوطني من 7 إلى 10 يوليو.

بينما طلب من طلاب المرحلة الأخيرة في المدارس الثانوية في المدينة، الاستعداد للعودة إلى المدارس في 11 مايو.

وقال لي إن لم يتم تحديد مواعيد إعادة فتح المدارس لطلاب المراحل الأخرى والتعليم المهني الثانوي والجامعات والكليات والحضانات، حتى الآن.