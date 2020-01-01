صاحب براءة اختراع ايفرمكتين: نتائج العقار ضد كورونا إيجابية وستفوق التوقعات

جهينة نيوز:

كشف الدكتور محيى حافظ رئيس لجنة الصحة والصناعات الدوائية باتحاد المستثمرين، وصحاب براءة اختراع دواء ايفرمكتين، تفاصيل استحدامه لعلاج فيروس كورونا، وأن العقار مرشح بقوة ليكون علاجًا لكورونا يحقق الشفاء بجرعة واحدة.

وقال الدكتور محيي حافظ، صاحب براءة اختراع دواء إيفرمكتين Ivermectin الذي أعلنت أستراليا أنه يعالج فيروس كورنا خلال 48 ساعة من خلال دراسة نشرها معهد الطب الحيوي في جامعة موناش Monash الأسترالية، إنه قام بتسجيل براءة اختراع الدواء في مصر عام 1998.

وأضاف، خلال مداخلة ببرنامج كل يوم المذاع على قناة، تقديم خالد أبو بكر، أن العقار مرشح من أهم عقار تأثير إيجابى ونتائج تظهر خلال 24 ساعة، والعقار أمن جدا، مضيفا أن أمريكا أقرت هذا العلاج وتقول أنه قوى وفعال، والجرعات العلاجية تحدد بكل سهولة.

وكشف تواصله مع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية، لإنتاج هذا العقار، مضيفا: لدينا مصنعان لإنتاج هذا الدواء وطالبا فى البدء فورا فى إنتاجه لعلاج المصابين على فيروس كورونا، قائلا: "متحمس جدا لإنتاج العقار، ويتم تجربته على المصابين.. والعلاج فعلى يعالج نهائيا وليس وقاية منه الفيروس".

النصدر اليوم السابع