روسيا: إجراءات السعودية الخاصة برفع إنتاج النفط غير عقلانية

جهينة نيوز:

اعتبرت روسيا أن الإجراءات التي أعلنتها السعودية لرفع مستوى إنتاج النفط "غير عقلانية" في ظل الأوضاع الحالية في أسواق الطاقة العالمية.

وأوضح وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، في مقابلة مع قناة "روسيا-1"، اليوم الأحد، أن إجراءات السعودية الخاصة برفع إنتاج النفط كانت "غير عقلانية"، لأن زيادة هذا المعدل أمر يجب القيام به فقط في ظروف ارتفاع حجم استخدام موارد الطاقة والطلب عليها.

وشدد نوفاك على أنه من صعب جدا تنحية روسيا عن مواقعها في سوق النفط العالمية، معتبرا مع ذلك أن موقف بلاده من مسألة تمديد صفقة "أوبك+" الخاصة بخفض الإنتاج "كان صحيحا، والوقت أثبت هذا الأمر".

وتوقع نوفوك أن تستمر الأوضاع الحالية في أسواق الطاقة العالمية "لوقت طويل بما فيه الكفاية"، مضيفا: "سنخرج من هذا الأزمة أواخر العام الجاري في أفضل الأحوال".

وتشهد أسعار النفط تراجعا مستمرا خلال الأسابيع الأخيرة على خلفية الزيادة الملموسة للعرض مقابل الطلب، تعمقت بسبب تفشي النوع الجديد لفيروس كورونا، وخاصة بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق جديد حول تقليص الإنتاج النفطي في إطار مجموعة "أوبك+"، الذي حدث، حسب مصادر مطلعة عدة، بسبب خلاف بين روسيا والسعودية حول الموضوع، وسط تقارير أشارت إلى سعي الولايات المتحدة لتخفيف خسائرها بسبب هذا الوضع عبر عقد تحالف نفطي مع المملكة.

وأعلنت مجموعة "أوبك+"، التي تضم روسيا وحلفاء آخرين الخميس الماضي، خططا لخفض الإنتاج بأكثر من الخمس من أجل دعم الأسعار المتداعية جراء أزمة فيروس كورونا.

ورفضت في حينه المكسيك تخفيضات الإنتاج التي طلبت منها، مما عطل توقيع الاتفاق النهائي.

المصدر RT