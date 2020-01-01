انتهاء العملية الأمنية غرب الأنبار وكتل سياسية تفرض شروطها على الكاظمي

جهينة نيوز:

أنهت القوات العراقية المشتركة، اليوم، العملية الأمنية التي نفذتها غرب محافظة الأنبار والتي استمرت ثلاثة أيام.

وقال قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي قاسم مصلح في بيان: إن عملية أبطال النصر الثانية حققت إنجازاً كبيراً على مستوى أمن الأنبار والمحافظات المحيطة بها وقطعت العملية طرق إمداد الإرهابيين إضافة لقطع التواصل بين الخلايا النائمة والتي تم اعتقال أغلبها.

وأوضح مصلح أنّ العملية أسفرت عن اعتقال إرهابيين اثنين و14 مشتبهاً بهم إضافة إلى ضبط آليتين وأربع دراجات نارية و9 قطع سلاح خفيفة نوع كلاشنكوف ومنظومة إنترنت.

وتواصل القوات العراقية عملياتها الأمنية المكثفة لملاحقة فلول ما تبقى من تنظيم "داعش" الإرهابي وخاصة في مناطق غرب البلاد.

إلى ذلك، قال النائب العراقي عن تحالف "الفتح" حنين القدو، اليوم الأحد، إن المكلف بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي يواجه بعض التحديات خلال تشكيله كابينته الوزارية.

وأوضح في بيان صحفي: بعض الكتل السياسية لديها شروط تسعى إلى فرضها على رئيس الحكومة المكلف، فالتحالف الكردستاني لديه شرطان الأول يتعلق بحصة الإقليم في الموازنة وتطبيق المادة 140 في كركوك، وكذلك المناصب الوزارية.

وأضاف: الشرط الثاني للتحالف الكردستاني هو اتفاق أغلبية القوى الشيعية على المرشح بغض النظر عن شخصية المرشح أو انتمائه السياسي.

وأشار إلى أنه في ظل هذه الشروط والأوضاع وتفكك القوى الشيعية يواجه الكاظمي مجموعة من القيود والشروط والتحديات التي قد تمثل عائقاً أمام قدرته على تشكيل الحكومة.