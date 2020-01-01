تمديد حظر التجول حتى إشعار آخر في السعودية

جهينة نيوز:

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، قرارا بالموافقة على تمديد العمل بمنع التجول وفق معدلات ومؤشرات انتشار فيروس «كورونا» الحالية حتى إشعار آخر.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية: «إلحاقا لما سبق إعلانه بتاريخ 22 مارس 2020، بشأن منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد لمدة 21 يوماً من مساء الاثنين 23 مارس 2020، وقيام وزارة الداخلية باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع التجول، ونظرًا للحاجة إلى استمرار منع التجول، فقد صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على تمديد العمل بمنع التجول.

وأهابت وزارة الداخلية السعودية بالجميع الالتزام بالأمر حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وأكدت استمرار العمل بكل الإجراءات الاحترازية الخاصة التي سبق الإعلان عنها في عدد من المدن والمحافظات والأحياء السكنية، ومنع التنقل بين مناطق المملكة الثلاثة عشر.