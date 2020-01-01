روسيا تعلن تسجيل أكبر زيادة يومية في إصابات كورونا

جهينة نيوز:

أعلنت روسيا اليوم تسجيل 2186 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أكبر زيادة يومية منذ بداية تفشي المرض في البلاد، ومع الإصابات الجديدة، يصل إجمالي الحالات المؤكدة في روسيا إلى 1577

وقال المركز الروسي لإدارة أزمة كورونا إن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع بواقع 24 إلى 130 وفاة.

وكانت سلطات العاصمة الروسية قد حذرت الجمعة من أن قدرات أجهزة الصحة في موسكو تبلغ "حدودها القصوى" مع ارتفاع حالات الإصابات بكورونا.

وفي بيان صادر عن مركز عمليات مكافحة كوفيد-19 في موسكو، قالت مساعدة رئيس بلدية العاصمة أنستازيا راكوفا : "ارتفع عبء الأجهزة الصحية بشكل حاد. حاليا، بلغت مستشفياتنا وخدمات الإسعاف حدودها القصوى".

من جهته، اعتبر رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين في حوار مع وكالة "ريا نوفوستي" أن روسيا لم تبلغ بعد ذروة الوباء، وقال: "لم نبلغ بعد الذروة، نحن في مكان ما في بداية الذروة ولسنا حتى في منتصفها".

وفرضت العاصمة الروسية التي يقطنها 12 مليون ساكن حجرا على السكان يمتد حتى 30 نيسان لمحاولة احتواء فيروس كورونا المستجد، فيما اتخذت أغلب المناطق الروسية الإجراء ذاته