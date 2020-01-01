باحثين ألمان: عدد الإصابات الحقيقي بكورونا يصل لعشرات الملايين في العالم

جهينة نيوز:

حذرت دراسة لباحثين ألمان من أن 6% فقط من إجمالي الإصابات بكورونا تم اكتشافها في ​العالم​، فمثلا عدد المصابين رسميا في ​أميركا​ نحو نصف مليون حالة، لكن وفقا لحسابات الدراسة تبلغ عشرة ملايين إصابة.

واشار موقع "DW" الالماني الى أن "علماء بجامعة غوتنغن الألمانية توصلوا في دراسة أجروها، أن عدد الإصابات الفعلية ب​فيروس كورونا​ المستجد أكبر بكثير من الأرقام الرسمية المعلن عنها".

ووفقا لنتائج الدراسة فإن ستة بالمئة فقط من عدد الإصابات الفعلي تم التعرف عليها في العالم، بحسب ما نقل موقع "بيزنس إنسايدر" عن مجلة "scinexx".

وكان خبيرا التنمية الإقتصادية كريستيان بومر وزيباستيان فولمر قد اعتمدا على نتائج دراسة أخرى نشرت في مجلة "The Lancet Infectious Diseases" العلمية كأساس لعملياتهم الحسابية.

وبحسب نتائجهم فإن العدد الحقيقي للمصابين حول العالم يصل إلى "عشرات الملايين"، وهو أكثر بكثير من الأرقام الرسمية المعلن عنها من الدول المختلفة.