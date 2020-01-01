جونسون لأطباء مشفى سانت تومان.. "أنا مدين لكم بحياتي"

الأحد, 12 نيسان 2020 الساعة 11:32 | سياسة, عالمي

جونسون لأطباء مشفى سانت تومان..

جهينة نيوز:

شكر ​رئيس الوزراء البريطاني​ ​بوريس جونسون​ في تصريح له هو الأول منذ دخوله العناية المركزة بعد إصابته بفيروس "كورونا"، الأطباء في ​مستشفى​سانت توماس في لندن. وقال: "لا يمكنني أن أشكرهم بما فيه الكفاية، أنا مدين لهم بحياتي.

وكان رئيس الوزراء البريطاني قضى، ليلته السابعة في مستشفى سانت توماس في العاصمة البريطانية، بعد دخوله إليه يوم الأحد الماضي إثر تدهور حالته الصحية، في أعقاب 10 أيام من العزل الذاتي المنزلي بعد النتيجة الإيجابية للإصابة بالفيروس، الذي أودى بحياة أكثر من 9900 بريطاني وأصاب نحو 80 ألفا لآخرين.

وظلّ جونسون تحت العناية المركزة لمدة 3 ليال، ثم نقل إلى جناح المستشفى العادي بعد تعافيه وتجاوزه مرحلة صعبة من المرض.


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