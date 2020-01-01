تراجع في كميات الغاز وزيادة في ساعات التقنين.. والعمل جارٍ للعودة إلى الوضع الطبيعي

جهينة نيوز:

اعلنت رئاسة مجلس الوزراء أن كميات الغاز الواردة إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية تراجعت مما أدى إلى زيادة ملحوظة في تقنين الكهرباء على كامل الأراضي السورية ولفت المجلس إلى استنفار في مختلف الدوائر لإعادة ضخ كميات الغاز اللازمة لتتم معالجة الأمر بأسرع وقت ممكن.

وقالت رئاسة الوزراء في منشور لها على صفحتها الرسمية فيسبوك: "نتيجةً للوضع الأمني في منطقة البادية والذي أدى إلى توقف عدد من الآبار في حقول حيان والشاعر وخروج كميات كبيرة من الغاز الأمر الذي انعكس بشكلٍ حاد على الشبكة الكهربائية وبالتالي زيادة ساعات التقنين خلال الفترة الحالية، حيث أدى نقصان كميات الغاز الواردة إلى محطات توليد الكهرباء إلى انخفاض إنتاج الكهرباء حوالي 30%".

وختمت "الموضوع قيد المتابعة حتى عودة الوضع الطبيعي وتعويض الكميات المفقودة".