توقف آبار حقلي الشاعر وحيان للغاز وزيادة تقنين الكهرباء

جهينة نيوز:

أعلنت الحكومة عن أن توقف عدد من الآبار، أدى إلى خروج كميات كبيرة وانعكس على الشبكة الكهربائية.

وأوضحت رئاسة الوزراء في بيان مقتضب على صفحتها في "فيسبوك" أنه نتيجة للوضع الأمني في منطقة البادية والذي أدى إلى توقف عدد من الآبار في حقول حيان والشاعر وخروج كميات كبيرة من الغاز الأمر الذي انعكس بشكل حاد على الشبكة الكهربائية وبالتالي زيادة ساعات التقنين خلال الفترة الحالية.

وأضافت رئاسة الوزراء أن ذلك أدى إلى نقصان كميات الغاز الواردة إلى محطات توليد الكهرباء وانخفاض إنتاج الكهرباء حوالي 30%.

وأشارت إلى أن الموضوع قيد المتابعة حتى عودة الوضع الطبيعي وتعويض الكميات المفقودة.