كوريا الشمالية تدعو لاتخاذ إجراءات مضادة أكثر صرامة للحماية من كورونا

جهينة نيوز:

دعت السلطات في ​كوريا الشمالية​ إلى اتخاذ إجراءات مضادة أكثر صرامة وشمولا لضمان سلامة مواطنيها من الانتشار السريع لجائحة ​فيروس كورونا​. ولفتت وكالة الأنباء المركزية الرسمية في كوريا الشمالية إلى ان الفيروس الواسع الانتشار تسبب في عقبات أمام جهود البلاد في بنائها الاقتصادي على الرغم من قولها إن البلاد "تحتفظ بوضع مستقر جدا في مواجهة الوباء" بفضل "الإجراءات الطارئة المضادة للوباء على أعلى مستوى". هذا وتم خلال اجتماع للمكتب السياسي للجنة المركزية ل​حزب العمال​ الكوريين يوم السبت الموافقة على قرار مشترك لاتخاذ " إجراءات أكثر شمولا لحماية أرواح وسلامة شعبها من المرض الوبائي العالمي الضخم".