الحكومة البريطانية: سنستخدم القوة لمحاربة كورونا عند الضرورة

جهينة نيوز:

حذرت الحكومة البريطانية، من أنها ستستخدم القوة لإجبار المواطنين على اتباع إجراءات التباعد المجتمعي، ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

ذكرت ذلك صحيفة "التليغراف" البريطانية، اليوم السبت، مشيرة إلى أنه تم تسجيل أكثر من ألف مخالفة تم تغريم أصحابها، في بريطانيا خلال الفترة الماضية.

ورغم ذلك ترى الحكومة البريطانية أن غالبية البريطانيين ليسوا بحاجة لاستخدام القوة ضدهم حتى يلتزموا بإجراءات مكافحة كورونا، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

ويقول ستيفن باوز، مسؤول بوزارة الصحة البريطانية، إن الإحصائيات تشير التزام الناس بصورة كبيرة بالتعليمات، مشيرا إلى أن من يعانون من أعراض تشبه كورونا يجب أن يأتوا إلى المستشفى وإجراء الاختبارات اللازمة، خاصة فيما يتعلق بالذين يعانون من أمراض مزمنة، أو النساء الحوامل.

ويضيف: "لدينا كميات كافية من الأقنعة الصحية، لكن رقم المصابين بالفيروس يتغير بصورة مستمرة كل يوم"

وتفرض بريطانيا حظرا على مواطنيها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وتشدد على المواطنيين البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

ولفتت الصحيفة إلى تأكيد الحكومة البريطانية على أن الشرطة لن تتوانى استخدام القوة لفرض إجراءات التباعد المجتمعي إذا لم يقم كل شخص بالدور المنوط به، مشيرة إلى أن ذلك يعرض حياة الأسرة والأصدقاء للخطر.

يذكر انه و بحسب الاحصائيات الرسمية فإن عدد المصابين في بريطانيا بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا بلغ 78,991 و عدد الوفيات 9875 و كانت السلطات البريطانية اعلنت اليوم عن تسجيل 5233 حالة اصابة جديدة و 917 حلة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية و اما المتعافين من المرض بحسب المعلن حتى الساعة 344 شخص و الاصابات قيد المتابعة و الرعاية الصحية 68,772 بينهم 1559 مريض بحالة خطرة..