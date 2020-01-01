أبراج الأحد 12 نيسان مع سمر عمران

جهينة نيوز:

مولود 12-4: غير حيادي ورأيه صريح وهو رمز للصدق حتى مع أعدائه صادق بانفعالاته.. ليس متسامح مع الخيانة والخوف، لايطلب المساعدة من أحد ويحب المطالعة وإذا انتقد يصبح لديه أعداء.. المال وسيلة وليس غاية ويتمتع بالملذات ويعرف الحياة من خلال المال والعمل فقط .. مزاجه متقلب فأحياناً فضولي وأحياناً مرح.. عاقل ومتّزن وبعيد النظر وعميق التفكير ويحب العمل ولديه متعة بمساعدة أي إنسان يلجأ إليه.

هذا العام:

انفراجات نفسية وقفزة نوعية وطريق مفتوح أمام مشروع وتغييرات في النصف الثاني ومشكلات مادية لذلك استغل أي فرصة متاحة لك.. سنة جبارة وفيها ظروف متنوعة.. سنة يجب أن تكون حذراً فلاتجازف بسمعتك لأن لديك عمل بالشأن العام.. لحسن الحظ الكواكب تساعدك في تسهيل العلاقات وحل الخلافات.. لاترفض الحوارات والمفاوضات والامتحانات وتتمتع هذا العام بأفكار ذكية تنقذك من المواقف الحرجة.

الحمل:

يوم جيد للحركة والسفر والاتصال إلى أماكن بعيدة.. يوم مختل فالاتجاهات.. تشارك بمؤتمرات وتلعب دور الوسيط وتدافع عن حقوقك ومواقفك وتطلق أفكار وتخرج منتصراً وتستوعب كل الأخبار الحلوة.

الثور:

اليوم أفضل وترتفع معنوياتك وتناقش أمراً مالياً أو قرضاً أو فاتورة.. يوم لايخلو من مصاريف طارئة أو قد تعيد بناء ماتهدم من علاقات.. يوم يناسب التفاوض وتقديم الاقتراحات.. انتبه على النفقات وتطلب مساعدة.. الظروف اليوم تتطلب منك التدقيق.

الجوزاء:

قد تعاني معاكسات وتوتراً في الأجواء وقد تجد نفسك في ورطة فجأة فركز على الشراكة سواء العاطفية أم المهنية وابحث عن قواسم مشتركة كي يساعدك الطرف الآخر.. إياك والغضب اليوم وتجنب أي مواجهة والتلاعب بأي أمر ذات صلة بالقانون لأن الأمور مكشوفة فلكياً، واليوم يتحول نهارك إلى كارثة عليك بسبب الشركاء.. وحتى تعود المياه إلى مجاريها عليك الانتظار إلى الغد.

السرطان:

نظم جدول أعمالك ونشاطات وستكون الأعباء كثيرة وقد لاتجد وقتاً للراحة وعليك مضاعفة الجهود ومتاعب مهنية أو عائلية وبحاجة للمساعدة، لذلك تحمل الروتين من دون ملل وجدد نهارك وانتبه إلى صحتك وبإمكانك طلب المساعدة.. اليوم نجدك في أكثر من مكان وإذا كنت تعرف ماتريد يسير نهارك بشكل أفضل لاسيما مع الأشخاص المقربين منك.

الأسد:

أنت الأقوى بين الأبراج وتعرف كيف تصوب سهامك وتسويات مطمئة لن تخاف من التغيير يوم للجلسات الرومانسية والأخبار الحلوة والاهتمام بالأولاد وتحصل على معلومة ونجاح وحظوظ وفترة إيجابية وإذا اشتدت الضغوط عالجها بمهارة.. ربما هناك تشتت بأفكارك ربما بسبب الأولاد أو الرغبة في تغيير شيء ما أوهناك مايتعلق بالمنافسة.

العذراء:

القمر في برج القوس بمربعك يسبب لك بعض المشكلات والضغوط العائلية لذلك خصص وقتاً للأجداد ولاتهمل الأعمال والمنزل يشدك اليوم لترتيبه أو ترتيب مكتبتك وتظهر مسألة معينة بينك وبين أهلك وانتبه على نفسك لاتعاند ولا تتشبث برأيك لأن اليوم الظروف صعبة وطباعك ثائرة..

الميزان:

تبرع بتقديم الحجج والبراهين وتمهّد لسفر قصير ويوم مناسب لإثبات وجودك وتنجز مشروع معقد وتجد دعماً من الأصحاب وتخفيف من المواضيع الحساسة وتطرح أفكاراً جديدة وتقرر الابتعاد إلى مكان آخر ولاتتردد بالدفاع عن قضيتك وتكتشف اليوم أمور مهمة.. فترة ازدهار وهناء.

العقرب:

فرصة ثمينة لإحداث تغيير مفيد وتبرع بحل مسألة مالية مستعصية.. يوم فيه تكريم وربح ومكسب وعمل إضافي أو زيادة على الراتب لكن بحاجة إلى اتخاذ التدابير وانتبه من الصرف.. ربما هناك عقد تعمل توقّعه لكن هناك توتر أنت اليوم بحاجة للهدوء.. للبعض مبادرات سليمة وصحيحة.

القوس:

مواهبك على المحك والقمر في برجك تحقق تقدماً والبسمة لاتفارقك وإشراق ولمعان وتأخذ دفعة جديدة والقمر لديك يجلب الحظ والفرص الثمينة وانفراج والظروف الداعمة لك والأخبار السارة والمصالحات من اختصاصك اليوم.

الجدي:

القمر ببيت المتاعب فهذا يطلب منك الابتسام حتى في وجه من يزعجك ولاتتهور لأن اليوم هناك لحظات غضب وتأخير ويفضّل البقاء في المنزل وحاذر من تراجع صحي لأن القمر ضدك اليوم.

الدلو:

متفائل نهارك وتخلق جواً لك وللآخرين وتتمتع بأفكار قوية وتوجيه ملاحظات محرجة للآخرين وتتمتع بسرعة البديهة في المواقف الحرجة والأصدقاء إلى جانبك وبإمكانك طلب أمنية والمساعدة.. توّاق لبدء صفحة جيدة حاور وفاوض بليونة ولاتسكت على مضض اليوم الحظ حليفك.

الحوت:

نهار متعب والبقاء في مكان واحد. ربما تعيش تجربة مهمة تعيش معها في الشهرة.. مطلوب أن تكون على قدر المسؤولية حضّر جيداً وكن مرناً مع الآخرين ..قد تظهر مسألة طارئة كن مرناً قد تصطدم بالأهل والجيران وتكلم بهدوء وإذا أردت الحصول على نتيجة مرضية اجعل لديك استراتيجية ودبلوماسية.. يوم فيه عمل كثيراً مع الغرباء والمسؤولين.