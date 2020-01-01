عدد الاصابات بكورونا في تركيا يتجاوز الـ 52 الف اصابة و في العراق 1300 اصابة

جهينة نيوز:

سجلت تركيا 5138 اصابة جديدة ليرتفع عدد المصابين بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا الى 52,167 شخص و ذلك بحسب بيانات رسمية.

و توفي اليوم في تركيا 95 شخص خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الضحايا الى 1101 ضحية في حين سجل شفاء 2965 شخص ليبقى تحت الرعاية الطبية 48,101 مريض بينهم 1626 حالة خطرة.

و في العراق اعلن عن تسجيل 39 حالة اصابة جديدة بمرض كوفيد-19 ليرتفع عدد الحالات الى 1318 حالة و توفي شخصان ليرتفع عدد الضحايا الى 72 ضحية في حين ان عدد المتعافين بلغ 601 حالة ليكون اجمالي المرضى الذين يتلقون رعاية صحية 645 مريض لم يسجل بينهم حالات خطرة.