الوفيات جراء كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز الـ 20 الف وفي الاتحاد الاوروبي 73 الف ضحية

جهينة نيوز:

ارتفعت حصيلة الوفيات جراء مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا في الولايات المتحدة الامريكية الى 20064 ضحية في حين ارتفع عدد الاصابات المسجلة الى 521,714 حالة بينهم 10,952 حالة خطرة و اما المتعافين من المرض 28,580 شخص ليكون اجمالي الحالات التي تتلقى رعاية طبية 473,070 حالة.

و اما في اسبانيا ارتفع عدد المصابين الى 161,582 حالة و الوفيات 16,353 ضحية و اما المتعافين 59,109 اشخاص و يتلقى الرعاية الصحية 86,390 حالة بينهم 7371 حالة خطرة.

و اما ايطاليا البلد الثاني بنسبة الوفيات ارتفع عدد الاصابات الى 152,271 اصابة و الوفيات 19,468 ضحية و المتعافين 32,534 شخص و الحالات التي تتلقى الرعاية حتى الآن 100,269 مريض بينهم 3381 حالة خطرة.

و في فرنسا ارتفع عدد الاصابات الى 129,654 و الوفيات 13,832 ضحية و مجموع المتعافين 26,391 و الذين يتلقون الرعاية الصحية 89,431 شخص بينهم 6883 حالة خطرة.

و في المانيا ارتفع عدد الاصابات الى 123,878 و الوفيات 2736 ضحية حيث لم يسجل اي حالة وفاة اليوم و المتعافين من المرض بلغ عددهم 53,913 شخص و عدد الذين يتلقون الرعاية الصحية 67,229 مريض بينهم 4895 حالة خطرة.

و يذكر ان عدد الاصابات في العالم حتى لحظة اعداد هذا الخبر بلغ 1,760,871 و الضحايا 107,645 ضحية و المتعافين 395,652 شخص بينهم 849,206 اصابة في دول الاتحاد الاوروبي و 73,200 ضحية في دول الاتحاد الاوروبي في حين بلغ عدد المتعافين في دول الاتحاد الاوروبي 204,632 شخص..