روحاني: اقتربنا الى حد كبير من التعرف على سلوك فيروس كورونا و طرق مكافحته

جهينة نيوز:

أعرب الرئيس الايراني حسن روحاني، عن ارتياحه لتمكن المختصين والاطباء في ايران من الاقتراب الى حد كبير على التعرف على سلوك فيروس كورونا (كوفيد-19) وطرق مكافحته.

وأعرب حسن روحاني، في كلمته اليوم السبت خلال اجتماع ضم رؤساء اللجان الاجتماعية والامنية والتعليمية والادارية والصحية والتعليم العالي والاسناد والاقتصادية والمهن الحرة في اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، عن ارتياحه لتمكن المختصين والاطباء في ايران بفضل بحوثهم وتبادل التجارب والابحاث مع البلدان الاخرى، من الاقتراب الى حد كبير على التعرف على سلوك الفيروس وطرق مكافحته ، وهو أمر يكتسب الاهمية للغاية.

وأكد على ضرورة الالتزام بالقواعد الصحية والاهتمام بها حتى بعد اجتياز القيود القصوى المفروضة بهدف مكافحة الفيروس لذلك فان التوجيه والمعلومات يكتسب الاهمية من اجل ان يستطيع الناس تفهم القواعد المرتبطة بأعمالهم ونشاطاتهم والمهن التي تؤمن حاجات الناس.

واشاد بالمنظومة التي أعدتها وزارة الصحة لتسجيل الاعمال والمهن ووصفها بالخطوة المؤثرة والمفيدة للغاية حيث يمكنها تقريب درجة الثقة في مجال الالتزام بالقواعد الصحية ومكافحة الفيروس وكذلك الدفع بالاعمال والمهن الى استئناف نشاطاتها تدريجيا.

وعدّ المرحلة الجديدة من "الفصل الاجتماعي" بأنه يكتسب الاهمية حيث ان المشروع المذكور ينفذ من خلال دراسة أنماط المعيشة الايرانية وفق نماذج محلية وبالتطابق في ذات الوقت مع المواصفات الصحية العالمية.

ونوه الى ان مشروع الفصل الاجتماعي انجز بفضل جهود مركزة بذلتها اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا حيث يتم حاليا تنفيذ النموذج المحدد بشكل تدريجي وفق مواصفات وزارة الصحة.

ولفت الى ان ماتم التوصل اليه خلال الاجتماع هو ضرورة توصل جميع رؤساء اللجان الى تقويم دقيق حول تنفيذ مشروع الفصل الاجتماعي الذكي والعقبات والمشاكل المرتبطة في جميع محافظات البلاد والعمل على معالجتها في أقرب وقت ممكن.

واشار الى ان مهمة تكتسب الاهمية للغاية قد أحيلت الى وزارة الصحة والقسم العلمي الرئاسي والتي تتمثل بتعزيز واسناد الشركات المعرفية والمراكز البحثية في جامعات العلوم الطبية في مجال تصنيع الادوية وتشخيص واختبار وانتاج لقاح هذا الفيروس حيث ان نيل العلاج والمصل ليس بعيد المنال بالنظر الى طاقات المختصين والبنى العلمية القائمة في البلاد.