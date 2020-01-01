ايران: عدد المصابين بكورونا اكثر من 70 الفا والمتعافين41947 والمتوفين 4357 شخصا

جهينة نيوز:

اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد بلغ لغاية الان 70029 الفا والمتعافين 41 الفا و 947 شخصا والمتوفين 4357 شخصا.

وقال جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم السبت انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1837 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الى 70 الفا و 29 حالة.

واضاف، ان عدد المتعافين بلغ لغاية الان 41 الفا و 947 حالة فيما توفي خلال الساعات الـ 24 الماضية 125 شخصا بسبب المرض ليرتفع اجمالي العدد الى 4357 شخصا لحد الان.

واوضح بان حالة 3987 من المصابين بالفيروس صعبة واضاف، انه تم لغاية الان اجراء 251 الفا و 703 عملية اختبار لتشخيص فيروس "كوفيد-19" في البلاد

و يذكر انه و بحسب الاحصائيات فإن الحالات التي لاتزال قيد الرعاية الصحية عددها 23,725 حالة.