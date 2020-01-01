القوات الإثيوبية تتوغل داخل الأراضي السودانية

جهينة نيوز

توغلت القوات الإثيوبية داخل الأراضي السودانية وانتشرت بعمق تراوح ما بين “15 ـ 10 ـ4” كم في مناطق مختلفة على حدود البلدين، بحسب ما افادت مصادر سودانية.

وذكرت المصادر أن “القوات الإثيوبية شرعت في بعض هذه المناطق، بتقديم بعض الخدمات للمواطنين السودانيين”.

من جانبه، سلم رئيس “مجلس السيادة الانتقالي” بالسودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان لرئيس هيئة أركان الجيش الإثيوبي الفريق أول آدم محمد “عدة مطالب للحكومة الإثيوبية بينها انسحاب القوات الإثيوبية من بعض المناطق الحدودية السودانية، مع ضرورة الإسراع في تحديد موعد للاتفاق على نشر قوات مشتركة من الجيش الإثيوبي والسوداني على الحدود”.

وأشارت المصادر إلى أن “المذكرة، تضمنت أن يتم الاتفاق بشأن القوات المشتركة المقترحة وتحديد عددها ومهامها وموعد نشرها”، ولفتت الى ان “المطالب السودانية تضمنت تحديد موعد للتفاوض حول عملية ترسيم الحدود بين البلدين مع البدء في وضع علامات في المناطق الحدودية”.