كورونا في العالم أكثر من مليون و 700 الف اصابة والوفيات تعدت الـ 104 آلاف

جهينة نيوز

ارتفع معدل الاصابات بفيروس كورونا حول العالم الى 1,725,274 بينهم 505,240 اصابة في الولايات المتحدة الامريكية و 837,930 اصابة في دول الاتحاد الاوروبي, في حين ارتفعت معدل الوفيات في العالم الى 104,882 ضحية و المتعافين الى 390,124 شخص ليبقى تحت الرعاية الطبية 1,230,268 مريض حول العالم و ذلك بحسب احصائيات رسمية مسجلة.

و يذكر ان الولايات المتحدة سجلت اعلى معدل اصابات حيث اصيب حتى الآن 505240 شخص توفي منهم 18851 شخص و تعافى 28105 اشخاص ليبقى تحت الرعاية 458284 شخص.

و في اسبانيا سجل 161852 اصابة توفي منهم 16353 شخص و تعافى 58109 شخص في حين لايزال 86390 شخص قيد الرعاية الصحية و ذلك بحسب الاحصائيات الرسمية حتى ساعة اعداد الخبر.