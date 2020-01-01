منظمة الصحة العالمية تعلن دراستها تقارير إصابة متعافين من فيروس كورونا مجدداً

جهينة نيوز:

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم أنها تدرس تقارير تفيد بأن بعض مرضى كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا جاءت نتائج فحوصهم إيجابية مرة أخرى بعد أن كانت سلبية وكانوا على وشك الخروج من المستشفيات.

ونقلت رويترز عن المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها قولها في بيان مقتضب: “نحن على علم بالتقارير التي أفادت بأن أفرادا أثبتت التحاليل سلبية إصابتهم بـ كوفيد 19 جاءت نتائج فحوصهم إيجابية مرة أخرى بعد بضعة أيام” مضيفة “نحن على اتصال وثيق مع خبرائنا الإكلينيكيين ونعمل بجد للحصول على مزيد من المعلومات حول تلك الحالات الفردية”.

وأشار البيان إلى أنه “من المهم التأكد من أنه عندما يتم جمع عينات للاختبار من المرضى المشتبه بهم يتم اتباع الإجراءات بشكل صحيح” مضيفا “بما أن كوفيد 19 هو مرض جديد فنحن بحاجة إلى المزيد من البيانات المتعلقة بالوباء لاستخلاص أي استنتاجات حول طريقة تفشي الفيروس”.

وكان مسؤولون في كوريا الجنوبية ذكروا أمس أن 91 مريضا كان يعتقد أنهم تعافوا من فيروس كورونا المستجد ثبتت إيجابية تحاليلهم مرة أخرى حيث قالت جيونغ إيون كيونغ مديرة المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في مؤتمر صحفي إن الفيروس “ربما يكون قد نشط مجددا لكن العدوى لم تنتقل للمرضى مرة أخرى”.