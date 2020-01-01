طرطوس: الأمن الجنائي يكشف وقائع جريمة قتل زوج لزوجته وولديه قبل محاولته الإنتحار

جهينة نيوز:

ورد إخبار إلى فرع الأمن الجنائي بطرطوس بحصول جريمة قتل بقرية بديرة بمحافظة طرطوس بمنزل المدعو "أسامة ميخائيل" يوم امس، على الفور توجهت دوريات من الفرع إلى المكان المذكور، وبالدخول إلى المنزل شوهد صاحب المنزل مصاباً بجروح قاطعة في معصميه وينزف دماً حيث تم اسعافه إلى المشفى الوطني بطرطوس، وعثر ضمن حمام المنزل على جثة لإمرأة مذبوحة بسكين وتبين أنها زوجته، وعثر بغرفة النوم على السرير جثتين لطفلين تبين أنهما ولدا صاحب المنزل.

وبالكشف تبين وجود جرح قاطع في الرقبة بجثة المغدورة وعدة طعنات متفرقة بأنحاء جسمها وعشر طعنات بجثة الطفل "عيسى" وتسع طعنات بجثة الطفل "مارسيل"

وبالتحقيق مع الزوج اعترف بإقدامه على طعن زوجته عدة طعنات وقتلها في حمام منزله وطعن ولديه أثناء نومهما، وأن سبب ذلك إصابته بحالة نفسية وإقدامه على محاولة الانتحار بجرح يديه وتقطيع الشرايين والأوتار وتناول كمية كبيرة من حبوب أدوية نوع "بانادول".

تم تنظيم الضبط اللازم وما زالت التحقيقات مستمرة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المصدر: وزارة الداخلية