جامعة أكسفورد : لقاح منتظر ضد Covid-19 في سبتمبر المقبل

جهينة نيوز:

أكدت سارة جيلبرت، الأستاذة بجامعة أكسفورد، إنها "واثقة بنسبة 80 في المائة" أن لقاحاً للفيروس التاجي Covid-19 قد يكون جاهزاً بحلول سبتمبر المقبل .

وقالت جيلبرت إنها كانت تأمل أن يتم تطوير اللقاح نهاية عام 2020 ، لكنها أكدت الآن السيناريو الأكثر تفاؤلاً بعد أن تبدأ التجارب البشرية في الأسبوعين المقبلين.

وقالت صحيفة (التايمز) اللندنية إن تجارب المرحلة الثانية ستبدأ قبل معرفة نتائج التجارب على الحيوانات، حيث تنتقل الأزمة إلى مرحلتها الدرامية التالية، ومع ذلك، حذر مطورو اللقاحات الآخرون أن الأمر قد يصل إلى عام قبل أن يكون هناك شيء جاهز للتوزيع على الرغم من تفاؤل أكسفورد .

وإلى ذلك، فإنه على الرغم من التحذيرات السابقة، بأن إنتاج اللقاح قد يستغرق 18 شهرًا، قالت البروفيسورة جيلبرت إن أكثر سيناريو صعودي لمنتج عمل هو سبتمبر "إذا سار كل شيء بشكل مثالي".

وقالت لصحيفة (التايمز): "أعتقد أن هناك فرصة كبيرة للعمل على أساس أشياء أخرى قمنا بها مع هذا النوع من اللقاحات" وأضافت: "إنها ليست مجرد حدس ، ومع مرور كل أسبوع لدينا المزيد من البيانات لننظر إليها. سأحصل على 80 في المائة من النتائج، هذه وجهة نظري الشخصية".

وأوضحت عالمة اللقاحات جيلبرت أن إغلاق بريطانيا يجعل من الصعب اختبار لقاح بسبب عدم قدرة الفيروس على الانتشار، وقالت: 'لا أحد يستطيع أن يعد بأنه سيعمل".

وكان فريق البروفيسورة جيلبرت يجري بالفعل محادثات مع الحكومة بشأن الإنتاج لتجنب أي تأخير، وتجنب ارتفاع العدوى الثاني في الخريف. وقالت: "لا نريد الوصول إلى وقت لاحق من هذا العام ونكتشف أن لدينا لقاحًا عالي الفعالية وليس لدينا أي لقاح نستخدمه".

وكان وزراء بريطانيون المحوا إلى أنه قد يكون من المفيد إنفاق عشرات الملايين على لقاح فعال لتعويض التكلفة الاقتصادية للإغلاق. تحتل المملكة المتحدة موقع الصدارة في تمويل اللقاحات، وضخت 210 مليون جنيه إسترليني في صندوق دولي الشهر الماضي - وهو أكبر مساهمة في ذلك الوقت للقاح.

وقالت الحكومة أيضًا إنها ستكون مستعدة لشراء ملايين الجرعات إذا أثبتت التجارب نجاحها. ومع ذلك، على الرغم من التفاؤل من أكسفورد ، قال مطورو اللقاحات الآخرون أن الأمر قد يصل إلى عام قبل أن يكون هناك شيء جاهز للتوزيع.