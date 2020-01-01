بسبب كورونا صحيفة " إيران " تبتكر طريقة للتوزيع الآمن صحياً

جهينة نيوز:

مع استئناف المحافظات الإيرانية اليوم السبت الأنشطة الاقتصادية "منخفضة المخاطر"، باستثناء العاصمة طهران ، عادت الصحافة الإيرانية الورقية للإصدار مجددا بعد توقف التزمت خلاله بالنشر الإلكتروني .

و ابنكرت صحيفة ايران التابعة للحكومة الإيرانية، طريقة جديدة فى التوزيع، حيث قامت بتوزيع نسخها مغلفة ووضعت بداخلها قفازات هدية مع العدد، للأمان الصحى لجمهور قراءها.

وكان أعرب مساعد وزير الصحة الإيراني، عن ثقته بنجاح المرحلة الجديدة من خطة التباعد الذكي والبروتوكولات الصحية للنشاط النقابي والاقتصادى.

وقال حريرجي إنه سيتم إغلاق أي مكان للنشاط الاقتصادي لا يراعي البروتوكولات الصحية، وإن السلطات لن تتسامح بهذا الشان، مؤكدا أن وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الصناعة أعلنت عن بروتوكولات صحية وزعتها على أصحاب المهن، وينبغي عليهم التوقيع على تعهد للالتزام بها.

يأتى ذلك بينما تواصل احصاءات كورونا الارتفاع، وأعلنت الصحة الإيرانية اجمالى عدد الوفيات بفيروس كورونا 4232، بينما وصل عدد الإصابات الإجمالي 68192