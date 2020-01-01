ليفربول يعلن عن إصابة "السير" بـ"كورونا"

السبت, 11 نيسان 2020 الساعة 13:12 | رياضة, كرة القدم

ليفربول يعلن عن إصابة

جهينة نيوز:

أعلن نادي ليفربول الإنكليزي لكرة القدم، أمس الجمعة، أنّ لاعبه الأسطوري ومدربه السابق "السير" الاسكتلندي كيني دالغليش الذي أدخل المستشفى هذا الأسبوع، مصاب بفيروس كورونا المستجد، لكن لا تظهر عليه أي عوارض.

وأوضح النادي الشمالي في بيان أن دالغليش البالغ من العمر 69 عاماً أدخل المستشفى الأربعاء الثامن من نيسان لمعالجة التهاب، مضيفاً: التزاماً بالإجراءات الراهنة، خضع في وقت لاحق لفحص كوفيد-19 على الرغم من أنه لم تظهر عليه سابقاً أي عوارض للمرض، بشكل غير متوقع، جاءت النتيجة إيجابية، لكنه لا يزال من دون عوارض.

وأوضح ليفربول أنّ الدولي الاسكتلندي السابق كان، وقبل إدخاله المستشفى هذا الأسبوع قد اختار العزل المنزلي الطوعي مع عائلته فترة أطول من تلك الموصى بها. وهو يحض الجميع على اتباع مشورة الحكومة والخبراء في الأيام والأسابيع المقبلة.


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