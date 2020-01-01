الاتحاد الجزائري لكرة القدم يتبرع بمليون يورو لمواجهة كورونا

السبت, 11 نيسان 2020 الساعة 13:09 | رياضة, كرة القدم

الاتحاد الجزائري لكرة القدم يتبرع بمليون يورو لمواجهة كورونا

جهينة نيوز:

صرّح مسؤول الاتصال للاتحاد الجزائري لكرة القدم بأنه تمّ جمع أكثر من مليون يورو من التبرعات بالحساب الخاص للمساعدات والتضامن الذي فتحه الاتحاد كمبادرة ومشاركة للحد من انتشار فيروس كورونا بالبلاد.

وأكد مسؤول الاتحاد أنّ هذا المبلغ تم جمعه بفضل الجميع بيما فيهم الرابطات الجهوية وبتنازل النوادي المحترفة عن حصصها في حقوق التلفزية، مشيراً إلى أن المبلغ سيتم دفعه في حساب التضامن الخاص الذي وضعته السلطات العمومية وسيتكلف رئيس الاتحادية بالإعلان عن المبلغ النهائي الذي تم جمعه.

وصرّح السيد صالح باي عبود بأن فكرة فتح الحساب تقررت خلال الاجتماع الشهري الأخير الذي عُقد بصفة استثنائية عن طريق ندوة مرئية عن بعد برئاسة خير الدين زطشي.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا