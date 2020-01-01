معدل الشفاء من كورونا يرتفع إلى 94% في هوبي

جهينة نيوز:

أعلنت السلطات المركزية في الصين عن تمكنها من رفع معدل الشفاء من المرض الناجم عن فيروس كورونا المستجد إلى 94 بالمئة في المكان الأكثر تضرراً في البلاد.

وقال فريق للحكومة يشرف على الاستجابة للوباء في مقاطعة هوبي الأكثر تضرراً وفق ما نقلت وكالة "شينخوا"، أمس، إن المتعافين يشكلون أكثر من 89 بالمئة من المرضى المصابين في حالة خطيرة وأكثر من 3600 مريض تزيد أعمارهم عن 80 عاماً فما فوق.

وأشارت السلطات إلى أن 101 مريض مصاب بالفيروس في حالة خطيرة أو حرجة يتلقون العلاج في المستشفيات بمدينة ووهان، داعيةً إلى بذل مزيد من الجهود لعلاجهم حيث يعاني معظمهم مشكلات صحية كامنة ومن كبار السن.

إلى ذلك، أعلنت لجنة الصحة الوطنية في بلدية شنغهاي الصينية، اليوم، عن عدم تسجيل إصابات محلية أو وافدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس.

وقالت اللجنة إن 216 حالة وافدة سجلت في شنغهاي حتى يوم أمس بينما تخضع 81 حالة مشتبهاً بإصابتها للحجر الصحي للمزيد من التأكيدات وخرج 13 مريضاً من المستشفيات في شنغهاي بعد تعافيهم من الوباء.

وحتى يوم أمس سجلت بلدية شنغهاي 339 حالة إصابة مؤكدة محلية بكوفيد19 بينها 7 وفيات.