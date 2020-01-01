انخفاض إصابات كورونا في روسيا وتعافي 500 في العاصمة

جهينة نيوز:

سجلت السلطات الصحية الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية 12 وفاة و1667 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ما يمثل انخفاضاً مقارنة مع معدلات اليوم السابق.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة كورونا في روسيا في تقريرها اليومي، السبت، أن الإصابات الجديدة سجلت في 49 إقليماً، في مقدمتها العاصمة موسكو حيث تجاوزت حصيلة الإصابات الجديدة لليوم الثاني على التوالي عتبة الـ1000 حالة، بتسجيل 1030 إصابة جديدة منذ أمس.

وبشكل عام، سجلت في روسيا حتى الآن 13584 إصابة مؤكدة بكورونا، وانتقلت العدوى في 82 من أقاليم البلاد، فيما وصلت حصيلة الوفيات الناجمة عن الوباء إلى 106 حالات.

وتماثل 250 مريضاً في روسيا للشفاء خلال اليوم الأخير، وتجاوز بذلك إجمالي عدد المتعافين من كورونا الألف شخص ووصل إلى 1045.

إلى ذلك، أعلنت سلطات العاصمة الروسية موسكو، أن نحو 150 مصاباً بفيروس كورونا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين قرابة 500 شخص.

وصرّحت نائبة عمدة موسكو لشؤون التنمية الاجتماعية، أناستاسيا راكوفا، للصحفيين اليوم السبت، بأن 149 شخصاً غادروا مستشفيات العاصمة خلال اليوم الأخير بعد شفائهم من الفيروس، لافتةً إلى ارتفاع معدل المتعافين في المدينة تدريجياً.

وأكدت المسؤولة أن إجمالي عدد المتعافين في موسكو ارتفع بذلك إلى 499 شخصاً، مشيرةً إلى أن جميع المتعافين يخضعون لفحوصات طبية إضافية بغية التأكد مرة أخرى من عدم إصابتهم بالفيروس.