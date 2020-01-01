خطوة إماراتية جديدة باتجاه سورية!!

جهينة نيوز:

دعا وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، يوم الجمعة، إلى مساعدة سورية على مواجهة الأزمة الصحية العالمية التي سببها فيروس كورونا المستجد، ووقف إطلاق النار.

وقال قرقاش في تغريدة على "تويتر" إنه ناقش مسألة ضرورة وقف إطلاق النار في سورية مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص في سورية، غير بيدرسن.

وكتب الوزير الإماراتي: ناقشت مع بيدرسن ضرورة وقف إطلاق النار في سورية ومساعدتها في هذه الأزمة الصحية العالمية، كما أسعدني تقدير الأمم المتحدة للدعم الذي قدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لسورية في مكافحة أزمة كورونا، مؤكداً دعم الإمارات للمنظمة في مهامها الحيوية.

وكان قرقاش قد أشاد باتصال ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بالسيد الرئيس بشار الأسد، الشهر الماضي.

وأجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، أواخر شهر آذار الماضي اتصالاً هاتفياً بالسيد الرئيس بشار الأسد، وبحث معه تفشي فيروس كورونا.