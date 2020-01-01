البطريرك الراعي: لبنان دولة منهوبة وليست منكوبة

جهينة نيوز:

قال البطريرك بشارة الراعي، اليوم السبت، إنه يجب على الدولة المحافظة على النظام الاقتصادي الحر وودائع المواطنين التي هي جنى عمرهم واسترداد الأموال المنهوبة،مشيراً ان الكل يجمع على أن الدولة ليست منكوبة بل منهوبة.

وفي رسالة عيد الفصح، قال الراعي: نقدّر ما تقوم به الحكومة من تحديات، ونحن نتمنى لها النجاح بالنهوض بلبنان، والتمكن من إجراء الإصلاحات المطلوبة داخلياً ودولياً وفقاً لأسس هذه الإصلاحات، وهي العدالة الاجتماعية في الحقوق والواجبات، وفرض ضرائب متناسقة مع مداخيل المواطنين، وجباية الضرائب من الجميع.

ورأى الراعي أنه ينبغبي على رئيس الجمهورية والحكومة التعاون مع المجتمع الدولي لتغطية أعباء النازحين، موضحاً: حيال الأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي اشتدت أاكثر مع كورونا، توافقنا كأبرشيات وكاريتاس لبنان ومؤسسات تعنى بالشأن الاجتماعي على مضاعفة المساعدات للعائلات المعوزة التي يتزايد عددها يوماً بعد يوم، وعلى تنسيق هذه المساعدات بحيث تشمل كل المناطق والعائلات.

وأوضح الراعي أيضاً: من أجل هذا الهدف طلبنا تقارير حول 4 نقاط هي العائلات المعوزة وكيفية مساعدتها، والمساعدة الدائمة العينية والمالية من هذه المؤسسات وقيمتها، وتأمين فرص عمل ورواتبهم الشهرية، وتحديد أديرة ومراكز للحجر الصحي بالتنسيق مع وزارة الصحة والبلديات والصليب الأحمر.