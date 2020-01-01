الجو غائم وأمطار مصحوبة بالرعد في المناطق الساحلية

جهينة نيوز:

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو كلها.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها، صباح اليوم، أن يكون الجو بين الغائم جزئياً والغائم ماطر على فترات في أغلب المناطق وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد أحياناً خاصة في المناطق الساحلية والجزيرة.

وتكون الرياح غربية معتدلة مع هبات نشطة وشمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة في المنطقة الشرقية والجزيرة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغداً يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة لهطل زخات محلية متفرقة من المطر وتميل درجات الحرارة للارتفاع مع بقائها أدنى من معدلاتها بقليل ويحذر ليلاً من تشكل الضباب على المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية.

درجات الحرارة المتوقعة أيام..

السبت الأحد الإثنين

دمشق 18-7 21-8 23-9

القنيطرة 14-6 16-6 19-7

درعا 17-9 18-8 22-10

السويداء 13-5 16-6 19-7

حمص 17-9 20-8 22-10

حماة 20-10 23-8 24-11

الحسكة 21-9 22-8 23-7

اللاذقية 19-13 20-10 22-12

طرطوس 19-12 21-10 22-11

حلب 21-9 22-7 24-9

ادلب 19-9 20-7 22-8

دير الزور 25-12 26-11 27-10

الرقة 22-9 23-8 24-7