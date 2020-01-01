أكثر من 2100 وفاة جرّاء فيروس كورونا خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة

جهينة نيوز:

أصبحت ​الولايات المتحدة​ الاميركية أوّل دولة في ​العالم​ تتجاوز عتبة الألفَي حالة وفاة خلال يوم واحد بسبب ​فيروس كورونا​ المستجدّ، وذلك إثر تسجيلها 2108 وفيّات إضافيّة خلال 24 ساعة الماضية، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الجمعة ​الساعة​20,30 بالتوقيت المحلّي.

وسجّلت الولايات المتحدة في الإجمال 18,586 حالة وفاة، وبذلك تقترب إلى حدّ كبير من حصيلة الوفيّات التي سجّلتها ​إيطاليا​(18,849 وفاة).

كما أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" أن حصيلة الإصابات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة قد تجاوزت نصف المليون