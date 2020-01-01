أكثر من 2100 وفاة جرّاء فيروس كورونا خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة

جهينة نيوز:
أصبحت الولايات المتحدة الاميركية أوّل دولة في العالم تتجاوز عتبة الألفَي حالة وفاة خلال يوم واحد بسبب فيروس كورونا المستجدّ، وذلك إثر تسجيلها 2108 وفيّات إضافيّة خلال 24 ساعة الماضية، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الجمعة الساعة20,30 بالتوقيت المحلّي.
وسجّلت الولايات المتحدة في الإجمال 18,586 حالة وفاة، وبذلك تقترب إلى حدّ كبير من حصيلة الوفيّات التي سجّلتها إيطاليا(18,849 وفاة).
كما أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" أن حصيلة الإصابات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة قد تجاوزت نصف المليون