أميركا: بدء التجارب السريرية باستخدام عقار أفيغان الياباني على مصابين بالكورونا

السبت, 11 نيسان 2020 الساعة 10:25 | منوعات, صحة

أميركا: بدء التجارب السريرية باستخدام عقار أفيغان الياباني على مصابين بالكورونا

جهينة نيوز:

أعلنت شركة "فوجي فيلم" اليابانية، أنها ستبدأ التجارب السريرية في ​الولايات المتحدة​ باستخدام عقار أفيغان، وهو دواء مضاد للإنفلونزا ويتوقع أن يكون فعالا في علاج المصابين ب​فيروس كورونا​.

وسيتم إجراء التجارب على 50 حالة من المصابين بالفيروس بالتعاون مع مستشفى بريغهام للنساء، ومستشفى ماساتشوستس العام، وكلية الطب بجامعة ماساتشوستس.

وتأمل الشركة في الحصول على الموافقة لاستخدام الدواء في الولايات المتحدة بعد التأكد من عاملي الفاعلية، والأمان.

وحقق العقار نجاحا في أول جولتين من الاختبارات السريرية، ما دفع الشركة المصنعة لزيادة الإنتاج منه، تحسبا لأن يكون أول علاج مثبت للعدوى، ومن المتوقع أن تنتقل للمرحلة الثالثة والأخيرة من الاختبارات عليه مع نهاية حزيران.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا