قرار حظر التجول يدخل حيز التنفيذ في 31 ولاية تركية بينها أنقرة وإسطنبول

جهينة نيوز:

دخل قرار ​حظر تجول​أعلنته ​الحكومة التركية​حيز التنفيذ، ضمن تدابير رسمية للتعامل مع ​فيروس كورونا​ المستجد، حسبما أوردت وكالة أنباء "الأناضول".

ويسري ​حظر التجول​ لمدة 48 ساعة، أي حتى منتصف ليل الأحد - الاثنين. ويجري تطبيقه في 31 ولاية تركية.

وحسب تعميم أصدرته ​وزارة الداخلية التركية​، حلت ولاية العاصمة ​أنقرة​و​إسطنبول​ وإزمير وقونية و​غازي عنتاب​، في قائمة الولايات التي يشملها حظر التجول.

وحتى يوم الجمعة، بلغت حصيلة وفيات فيروس كورونا في ​تركيا​1006، بعد تسجيل 98 حالة وفاة إضافية، فيما ارتفعت الإصابات إلى 47 ألفا و29، حيث تم رصد 4 آلاف و747 إصابة جديدة.

وقال مسؤولو الصحة الأتراك إن السلطات أجرت 307 آلاف و210 اختبارات لفيروس كورونا، بعد تنفيذ 30 ألفا و864 اختبارًا بشكل يومي