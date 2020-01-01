قرار حظر التجول يدخل حيز التنفيذ في 31 ولاية تركية بينها أنقرة وإسطنبول

جهينة نيوز:
دخل قرار حظر تجولأعلنته الحكومة التركيةحيز التنفيذ، ضمن تدابير رسمية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، حسبما أوردت وكالة أنباء "الأناضول".
ويسري حظر التجول لمدة 48 ساعة، أي حتى منتصف ليل الأحد - الاثنين. ويجري تطبيقه في 31 ولاية تركية.
وحسب تعميم أصدرته وزارة الداخلية التركية، حلت ولاية العاصمة أنقرةوإسطنبول وإزمير وقونية وغازي عنتاب، في قائمة الولايات التي يشملها حظر التجول.
وحتى يوم الجمعة، بلغت حصيلة وفيات فيروس كورونا في تركيا1006، بعد تسجيل 98 حالة وفاة إضافية، فيما ارتفعت الإصابات إلى 47 ألفا و29، حيث تم رصد 4 آلاف و747 إصابة جديدة.
وقال مسؤولو الصحة الأتراك إن السلطات أجرت 307 آلاف و210 اختبارات لفيروس كورونا، بعد تنفيذ 30 ألفا و864 اختبارًا بشكل يومي