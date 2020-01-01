الغارديان: منظمة الصحة تحذر من عودة قاتلة لكورونا لو رفعت القيود مبكرا

جهينة نيوز:

ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، في تقرير بعنوان "​منظمة الصحة العالمية​ تحذر من عودة قاتلة للفيروس لو رفعت القيود مبكرا"، أنّ "التحذير جاء في الوقت الّذي تخطّت فيه أعداد المصابين على مستوى العالم مليون و600 ألف حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى أكثر من 100 ألف شخص، وهو ما دفع الخبراء إلى التحذير من التعجّل برفع القيود في بعض الدول".

ولفتت إلى "تحذير أحد أكبر الخبراء الصحيّين الأميركيّين أنتوني فوتشي من التعجّل برفع إجراءات إغلاق البلاد، وهو ما أشعل خلافًا كبيرًا بينه وبين الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ المتعجّل لرفع كلّ القيود وعودة دوران عجلة ​الاقتصاد​". وأوضحت أنّ "وسائل إعلام أميركية تشير إلى رغبة ترامب في رفع كلّ القيود الشهر المقبل رغم التحذيرات المتكررة من الخبراء بأنّ وباء "​كورونا​" لم يقترب حتّى من نهايته. وهو ما عبّرت عنه رئيسة مجلس النواب الديمقراطية ​نانسي بيلوسي​، قائلةً لترامب "لا يمكنك فعل هذا، فسوف تصبح الأوضاع أسوأ بكثير".

وأشارت الصحيفة إلى أنّ "وزير الخارجية الألمانية ​هايكو ماس​ انتقد ترامب ووجّه له اللوم بسبب إدارته للأزمة، معتبرًا أنّ استجابة ​الإدارة الأميركية​ كانت بطيئة. حيث قارن في حوار مع صحيفة "​دير شبيغل​" بين "أسلوب الدولة السلطوية في مواجهة الوباء كما حدث في ​الصين​، وأسلوب الإدارة الأميركية الّذي يعتمد على التقليل من المخاطر على المدى الطويل". وبيّنت أنّ "ماس أكّد في حواره أنّ الطريقتين السابقتين لا تصلحان نموذجًا تحتذي به ​أوروبا​، حيث أنّهما يقعان على طرفي النقيض سواء بالتشدّد السلطوي أو التساهل المفرط".