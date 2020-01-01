كوبا تبدأ في توزيع إمدادات طبية صينية وسط تفشي الفيروس

جهينة نيوز:

بدأت كوبا يوم الخميس في توزيع إمدادات طبية تبرعت بها الصين للمساعدة في وقف انتشار كوفيد-19 في أنحاء البلاد.

فقد وصل إلى كوبا مساء يوم الأحد حوالي 500 من أجهزة قياس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء، وألفي مجموعة من الملابس الواقية والنظارات الواقية وأغطية الأحذية، وألفين من أقنعة الوجه من النوع N95، و10 آلاف من الأقنعة الطبية التي تبرعت بها الحكومة الصينية.

وفي يوم الأحد أيضا، وصل البلاد 10 آلاف من البدلات الواقية و100 ألف من أقنعة الوجه التي تبرعت بها شركة تشنغتشو يوتونغ الصينية للحافلات.

وقال السفير الصيني لدى كوبا تشن شي إنه من المتوقع وصول المزيد من التبرعات الصينية إلى هذه الدولة الكاريبية.

وذكر خلال زيارته لمخازن وزارة الصحة العامة الكوبية في ضواحي العاصمة "سنواصل العمل معا. ونأمل أن يتمكن الكوبيون من معالجة كوفيد-19 بنجاح بالوحدة والانضباط".

وسلط رولاندو ريديروس المدير العام لشركة المستلزمات الكوبية (ميديكوبا) الضوء على أهمية هذا التبرع بالنسبة للجزيرة. وقال إن "الصين تقف دائما بجانب كوبا. ونحن نعمل بجد لتوزيع المساعدات الصينية في أنحاء البلاد"

وتساعد الحكومة الصينية والشركات الصينية كوبا على مكافحة تفشي مرض كوفيد-19 منذ الإعلان عن حالات الإصابة المؤكدة الأولى في الجزيرة في مارس اذار.

وقد سجلت كوبا 515 حالة إصابة و15 حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد حتى الآن.

المصدر: وكالة شينخوا