أبراج السبت 11 نيسان مع سمر عمران

جهينة- خاص:

مولود 11/ 4: غالباً ذكي وجذاب وسريع الخاطر وقريب من القلوب ولايقبل اللف والدوران وصراحته تصل إلى حد الحماقة أحياناً ومستقر لايتزحزح وعقله منفتح مع أن مظهره لايوحي بالمدح وحب الحياة... يحب الإصلاح ويميل إلى الهدوء ويتوق إلى النجاح لكن أحياناً يكون صامتاً في المنزل مايقيم حواجز بينه وبين أحد افراد أسرته، وعنيد ولا يلين بسهولة.

هذا العام مسوؤلية كبيرة.. أنت على موعد مع النجاح ومرتبط بالعمل الدؤوب وانفراج مالي من خلال مكافأة وفرص مغرية بالشهور القادمة.. تأرجح بين العقل والعاطفة لكن سيكون التفاؤل رفيقك بشكل دائم. فلاتضيع عملك.. ربما تختار أساسات ثابتة لأن هناك توسيع أعمالك.

الحمل:

يسود نهارك الود والتفاهم وتناقش وتفاوض وتوقع عقداً.. فترة واعدة وانشراح وتحالفات وصداقات والتقصير ممنوع لأن اليوم فيه تحسن أمور إدارية ومالية وحسنات جيدة وأمور جيدة تنتظرك في مكان آخر وعروض مغرية وعلاقات عامة.. حركة واتصالات وسفر واستقبال. وماكنت تحلم به بالأمس اليوم سيكون حقيقي.

الثور:

يجيد فن الإقناع لدرجة كبيرة وتستثمر كل دقيقة وربما تصل إلى ماتصبو إليه ولاسيما على صعيد الأمور المالية المشتركة واستفيد من هذا النهار مؤشرات عديدة تدفعك للقول إن هذا اليوم ناجح ومثمر بعد الركود والتسويف.. يوم للنشاط الفائض.

الجوزاء:

القمر في القوس لذلك حياتك الخاصة بحاجة للتجديد والابتكار وتحسين الروابط ولاتنساق وراء الأوهام ولا سيما وجود عناية الهية ترافقك... اليوم قد تعاتب أحدهم لكن اعط فرصة للآخرين وللشريك العاطفي ولاسيما أنك تتعاطف بالأصل مع الناس.. مزاجيتك تسبب نفور وجفاء لأن الخصم أوقى منك لذلك حضر جيداً ولاتستفز أحداً لأن الفترة مشحونة بالتوتر.

السرطان:

من الصباح مضغوط بالعمل حاول إنهاء واجباتك المتراكمة.. يوم فيه تغيير وتنقل حاول التقاط نفس لتشعر بالراحة على الرغم من المنغصات العابرة في محيط العمل.. وانتبه لصحتك لتحسين أوضاعك وتشعر بالأمان والارتياح بالمساعدة.

الأسد:

تشعر بالرضى لكن هناك مشكلات .. اليوم حياتك نشيطة ونهار غني وتشارك من حولك.. نادراً ماتشعر أنك بحاجة لمساعدة من أحد.. نهار مصحوب بالتفاؤل وأخبار جميلة من الأولاد ومزاجك جيد وتفرح للانفراج وتستعيد حماستك ومصالحة ممكنة ولاتبالغ كثيراً لأن معنوياتك مرتفعة.

العذراء:

تركز على الأمور البيتية والعقارية بإمكانك تحسين شعبيتك ابتداءً من العائلة.. حاول ألا تكون انتقامياً وتحاشى الفوضى ولاتقع فريسة صراع داخلي يوم جميل لتلبية نداء الأهل وتطلع على مستقبل مشرق .. يوم فيه أمور تتعلق بالنفور والجفاء حاول ألا ترتكب اخطاء فادحة كي لاتدفع ثمناً باهظاً لأن الفترة صعبة ومشحونة بالتوترات والتأجيلات.

الميزان:

نهار جميل وتتلقى دعوات وتنشغل بأمور مهنية وتعرض عليك فرصة عظيمة ويعلو شأنك وتكسر الحاجز الأول مع الطرف الآخر وحلول مناسبة ونتائج جيدة شرط التحلي بالصبر والليونة وعدم الانفعال وإثارة المتاعب.

العقرب:

حاول الاتكاء على حدسك يوم صائب وجريء وتخلق مسافات بينك وبين الآخرين حتى تتوصل على فرصة مالية وأنت تكره أن تكون شكاكاً بالآخرين.. لكن بعض الأمور تجعلك تتصرف بشكل أكثر حذراً.. لاتضيع أموالك في أمور البيت ويوم جيد وأكثر من سعيد..

القوس:

ديناميك والقمر لديك وتصل إلى أهدافك ويغلب عليك روح القيادة ونهارك فيه تجدد مواجهة كل تراكم قديم واحتمال تغيير بعض الخطط .. النية موجودة وتتكيف مع الأوضاع شرط التحلي بالليونة والصبر وافصح عن رأيك بجرأة وحرية وابحث عن التوافقات.. الفترة إيجابية.

الجدي:

اصبر ولاتدخل بميدان المناقشة ولاتقطع خطواتك تفتح أمامك بعض الأبواب.. انتبه لتصرفاتك وقلق بسبب ظرف طارئ لاتعرض وضعك الصحي للخطر وابتعد عن الجدال وتكيف مع الأوضاع حتى يصل القمر إلى برجك.

الدلو:

ديناميكي ونشيط وتحب الوصول إلى أهدافك .. نهار فيه تجديد ونشاط اجتماعي ولم شمل وتعزيز علاقات.. لا تتردد واستغل اليوم واحتفظ ببعض الأوراق لمصلحتك وهناك شخصيات لم تراها منذ زمن ..

الحوت:

التزم بالعمل وحاول تقديم آراء جديدة ولا تتهرب من الواجبات ولا تدخل بنقاش لافائدة منه وابق يقظاً ولاتصرف واثبت جدارتك ومصالحك ولا تهمل أوراق ثبوتية ولا تبق وحيداً.. تحتاج لكل دعم اليوم.. تعاون مع غرباء وقصة استشفائية أو لهجة غير لهجتك وهناك إحباط من قبل الآخرين.