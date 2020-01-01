قتلى ومصابون من مرتزقة النظام التركي جراء تجدد الاقتتال فيما بينهم على المسروقات في رأس العين

جهينة نيوز:

قتل عدد من الإرهابيين وأصيب آخرون جراء تجدد الاقتتال بين مرتزقة النظام التركي من المجموعات الإرهابية في مدينة رأس العين وريفها شمال غرب الحسكة على تقاسم المسروقات وعمليات السطو التي يقدمون عليها في المنطقة.

وذكرت مصادر أهلية أن اقتتالا بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة اندلع بين مرتزقة الاحتلال التركي في قرية الصالحية بريف رأس العين على المسروقات وذلك بين مرتزقة ما يسمى (السلطان مراد) ومرتزقة ما يسمى (أحرار الشرقية) على خلفية التنازع للاستيلاء على منزل أحد المدنيين في القرية.

ولفتت المصادر إلى أن الاشتباكات بين التنظيمين الإرهابيين أدت إلى مقتل إرهابيين اثنين من (أحرار الشرقية) وإصابة إرهابي من (السلطان مراد)، مشيرة إلى استمرار حالة التوتر في المنطقة حتى اللحظة مع احتمال اندلاع الاقتتال مجدداً.

وأدخلت قوات الاحتلال التركي خلال الأيام الماضية رتلا من الآليات العسكرية إلى مدينة رأس العين في محاولة لوقف الاقتتال المتواصل بين مرتزقتها من المجموعات الإرهابية في المدينة المحتلة على خلفية خلافات بين الإرهابيين حول تقاسم المسروقات واستباحة منازل الأهالي بعد تهجيرهم منها.